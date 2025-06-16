Роспотребнадзор разрешил купание на 19 водоемах Ставрополья

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выдало 19 санитарно-эпидемиологических заключений для водных объектов, предназначенных для купания и отдыха. Водоемы прошли необходимые проверки, подтверждающие их безопасность для населения, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам экспертизы все акватории полностью соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Среди них — Комсомольский пруд в Ставрополе, Ессентукское городское озеро, Старое озеро в Кисловодске, городское озеро в Георгиевске, пруд села Казинка и еще 14 водоемов края.

В течение купального сезона специалисты будут проводить регулярный мониторинг качества воды и почвы. Контролю подлежат питьевая вода, водоемы и почва — их проверяют на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Николай Аксенов