Работу кафе «Версаль» в Екатеринбурге приостановили на 30 суток после отравления

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Ричмонд Рест», управляющего кафе «Версаль», на 30 суток в связи с массовым отравлением посетителей, произошедшим 11 июля, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, в Екатеринбурге 21 выпускник Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразился острой кишечной инфекцией после праздника в банкетном зале «Версаль», 12 человек госпитализировали. По данным свердловского Роспотребнадзора, у семи человек подтвержден диагноз сальмонеллез, в том числе у одного из сотрудников пищеблока.

В результате эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором, в пищеблоке ООО «Ричмонд Рест» был выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил. На оборудовании отсутствовала маркировка, не соблюдалась поточность технологических процессов, условия хранения продукции, а некоторые сотрудники не смогли представить медицинские книжки и прививочные сертификаты.

Суд признал ООО «Ричмонд Рест» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Полина Щуцкая