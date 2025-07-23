В Ростове в микрорайоне «Левенцовский» обустроят парк на 20 га

В микрорайоне «Левенцовский» в Ростове-на-Дону планируют создать парк имени 80-летия Победы. Его первая очередь площадью 8 га будет заложена в сентябре 2025 года, вторая часть общественного пространства охватит участок в 12 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Еще один сквер площадью более 700 кв.м. планируют разбить на месте пустыря, образовавшегося после сноса аварийного дома на улице Социалистической, 129.

Кроме того, в Ростове будут благоустроены общественные пространства по пр. Михаила Нагибина, включая площадь им. В.И. Ленина, участок между гостиницей «Амакс» и ТЦ «РИО», сквер Мелиораторов и площадь перед ДК «Роствертол».

Глава региона поручил профильным ведомствам продумать возможность заключения дополнительного соглашения с застройщиками на уход и поддержку парковых зон при реализации проектов жилой застройки.

Наталья Белоштейн