Россияне смогут использовать цифровой рубль для соцвыплат и капстроительства

Правительство России совместно с Банком России до августа утвердят перечень направлений использования цифрового рубля в федеральном бюджете. Об этом сообщил директор департамента бюджетной методологии Минфина Сергей Романов в Совете федерации, передает ТАСС.

По словам господина Романова, в 2025 году исполнение федерального бюджета с применением цифрового рубля будет осуществляться по ограниченному списку расходов. В этот перечень войдут социальные пособия и расходы на капитальное строительство. Цифровой рубль начнут использовать по этим направлениям с 1 октября.

Ранее Госдума приняла закон о массовом внедрении цифрового рубля. По нему с 1 сентября 2026 года российские банки начнут предоставлять клиентам возможность пользоваться цифровой валютой — открывать счета, делать переводы и оплату товаров и услуг. С этого же дня начнется использование универсального QR-кода.

С 2026 года цифровой рубль планируется использовать для всех федеральных расходов, а с 2027-го — еще и для региональных и муниципальных. В дальнейшем компании и граждане смогут оплачивать им налоги.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровой рубль перечисляют в казну».