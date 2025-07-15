Госдума утвердила внедрение цифрового рубля

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля, а также универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг.

Согласно документу, банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с 1 сентября 2026 года. С этого же дня начнется использование универсального QR-кода.

При этом закон содержит уточнение, согласно которому продавцы с выручкой менее 5 млн руб. в год не обязаны принимать цифровые рубли. Такое же послабление действует для торговых объектов, которые находятся в местах без доступа к интернету и связи.

В апреле 2023 года Банк России запустил пилотный проект по использованию цифрового рубля. По данным на май 2025 года, число открытых кошельков физических и юридических лиц составило 2,5 тыс., количество переводов — 63 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровой рубль перечисляют в казну».