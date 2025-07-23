FT: Франция и Германия готовят «торговую базуку» против США

Франция и Германия призывают страны Евросоюза подготовить ответные меры против торговых пошлин США, если президент Дональд Трамп не пойдет на компромисс. В первую очередь, станы хотят применить «инструмент борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument – инструмент борьбы с принуждением, также известный как «торговая базука»), пишет со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС Financial Times.

Переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона проходят сегодня в Берлине. По словам министра промышленности Франции Марка Ферраччи, страны собираются обсудить изменения метода переговоров с США. «Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс переговоров», — сказал он.

Париж и Берлин хотят впервые применить ACI против Вашингтона. Инструмент наделяет страны ЕС дополнительным полномочиями, чтобы они могли противостоять принуждения со стороны США. В число возможных мер входит введение налогов на крупные американские компании, ограничение их участия в тендерах, закрытие доступа к европейскому рынку, ограничение инвестиций из Соединенных штатов.

Германия и Франция выступают за его применение, в то время как другие участники ЕС опасаются ответной реакции от Трампа. 16 июля Bloomberg сообщал, что пока только семь стран-участниц Евросоюза проголосовали за использование ACI.

12 июля Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из EC с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ввести ответные меры против США.