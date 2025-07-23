Суд постановил вернуть деньги обманутому пенсионеру из Ростова

Суд постановил вернуть 4 млн рублей пенсионеру из Ростова, которые он перевел мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Установлено, что 76-летний пострадавший перевел личные сбережения на «безопасный счет» по рекомендации лжесотрудников правоохранительных органов. После того как личность владельца удалось установить, прокуратура обратилась в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан, который удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, отмечают в ведомстве.

Константин Соловьев