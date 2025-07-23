Суд постановил вернуть деньги обманутому пенсионеру из Ростова
Суд постановил вернуть 4 млн рублей пенсионеру из Ростова, которые он перевел мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Установлено, что 76-летний пострадавший перевел личные сбережения на «безопасный счет» по рекомендации лжесотрудников правоохранительных органов. После того как личность владельца удалось установить, прокуратура обратилась в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан, который удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, отмечают в ведомстве.