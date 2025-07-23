Компания «Бонум» обратилась в суд из-за «давления» со стороны Новороссийской таможни

Ростовская компания «Бонум» (один из крупнейших поставщиков прицепной техники в России), заявила об «административном давлении» со стороны Новороссийской таможни. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили представители компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Таможенники провели в начале 2025 года камеральную проверку, после которой потребовали от компании изменения классификации ряда товаров. Требования коснулись импортируемых запчастей и комплектов для шторных полуприцепов (тенты, пологи и сопутствующая фурнитура). Таким образом таможенная пошлина на них возросла с 5 до 6,5%. Кроме того, предприятие было выведено из «зеленого коридора» — ускоренной процедуры растаможивания, что повлекло за собой увеличение себестоимости продукции и сроков поставки.

«Четко оценить экономический ущерб достаточно сложно, особенно в текущих условиях. Самое главное — это то, что действия таможни направлены на получение денег с компании БОНУМ, путем необоснованных изменения классификации товара, за ранее проданную и произведенную продукцию, а также увеличение стоимости продукции BONUM для конечного потребителя. Нанесен вред деловой репутации компании, а также разглашена информация, которая относится к коммерческой тайне. Точные цифры сможем назвать после суда. Компания будет обращаться, и уже обращается в широкий спектр инстанций самого разного уровня. В Генеральную Прокуратуру, ФТС, Южную транспортную прокуратуру и другие»,— отметили представители предприятия.

Мария Хоперская