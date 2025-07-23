Силы ПВО России сбили за сутки шесть бомб ВСУ и ракету «Нептун»

Российские средства ПВО уничтожили за сутки шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также было сбито 256 беспилотников ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки БПЛА, пунктам управления беспилотниками дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих в 149 районах. Удары нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Над российскими регионами за прошедшую ночь было сбито 33 беспилотника. Накануне военное ведомство отчитывалось об уничтожении 259 БПЛА и двух ракет большой дальности «Нептун» в зоне СВО.