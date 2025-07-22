Силы ПВО сбили две ракеты «Нептун» за сутки

Средства ПВО России уничтожили за сутки 259 БПЛА и две ракеты большой дальности «Нептун» в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, армия России поразила склады хранения и цеха сборки БПЛА, места подготовки операторов беспилотников, а также пункты временной дислокации противника. Удары были нанесены в 143 районах в зоне СВО. Российские военнослужащие применяли оперативно-тактическую авиацию, БПЛА и артиллерию.

По данным Минобороны, над регионами России за прошедшую ночь было сбито 35 беспилотников. Накануне военное ведомство отчитывалось об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot и поражении американской радиолокационной станции AN/MPQ-65.