Минобороны России сообщило об ударе по предприятию ВПК Украины

Российские авиация, ударные БПЛА и артиллерия нанесли удар по предприятию ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также были поражены цех сборки беспилотников и пункт управления беспилотниками дальнего действия.

Согласно сводке российского оборонного ведомства, помимо этого целями ударов были склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 149 районах. Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и ракету большой дальности «Нептун».

19 июля российские войска также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. 21 июля Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по украинским предприятиям.