Володин раскритиковал приезжих в Россию за потребительскую позицию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане, которые приезжают с потребительской позицией. Речь идет о тех, кто нарушает законы, пытаясь получить льготы и социальные выплаты, пояснил спикер нижней палаты парламента.

«Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию»,— сказал господин Володин на пленарном заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»). Он подчеркнул, что приезжие должны знать русский язык и с уважением относиться к местной культуре и вере.

17 июля Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. В него включено еще восемь преступлений. Среди них — совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму и пропаганда нацистской и экстремистской атрибутики.

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