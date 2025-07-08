С педофилами еще поработают

Госдума 8 июля единогласно одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий список составов преступлений, совершение которых может повлечь за собой лишение приобретенного гражданства. При этом многие депутаты посчитали, что этот перечень должен стать еще шире, чтобы в него вошли все преступления сексуального характера, и выразили надежду на поддержку этой идеи в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О гражданстве» внесла в Думу 25 июня группа из 352 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций. Они предложили расширить перечень составов преступлений, влекущих за собой лишение приобретенного гражданства, включив в него еще восемь пунктов. Среди них совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму, оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, пропаганда нацистской и экстремистской атрибутики, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, и т. д.

Институт лишения приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений появился в России в 2017 году, когда в законе о гражданстве были указаны 17 составов таких преступлений. С тех пор их количество выросло до 64. По действующему закону лишиться гражданства РФ можно, например, за организацию массовых беспорядков, распространение наркотиков, террористическую и экстремистскую деятельность, участие в вооруженных мятежах и диверсиях, распространение фейков о вооруженных силах, призывы к введению санкций, уклонение от прохождения военной службы, государственную измену и разглашение гостайны.

Как пояснила коллегам соавтор проекта, вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»), семь из восьми новых составов «свидетельствуют о коренном разрыве связи с судьбой государства и совершении преступлений против национальной безопасности». «Мы прекрасно понимаем, что сегодня наша страна противостоит в мире современному нацизму. Перечисленные преступления в полной мере подтверждают, что лица, их совершившие, действуют вопреки интересам российской государственности, нарушая ранее данную присягу и действуя вопреки интересам российского общества»,— доложила она.

Если по поводу антигосударственных деяний у депутатов вопросов не возникло, то тема половых преступлений вызвала дискуссию.

Михаил Матвеев (КПРФ) был недоволен тем, что такие деяния были включены в законопроект выборочно: добавлены только части 3–5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера). «Нет части первой и второй, которые касаются в том числе преступлений, совершенных группой лиц, с особой жестокостью, повлекших заражение венерическими заболеваниями. У нас вообще нет 133-й статьи, где в том числе понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних… То есть мы педофилов в принципе даже как бы оставляем за пределами»,— негодовал депутат.

Госпожа Яровая объяснила, что нынешняя версия законопроекта стала результатом согласительных процедур с разными уполномоченными органами, включая силовые ведомства, а изначально перечень был значительно шире. Но ко второму чтению авторы попытаются расширить список, пообещала она. Что же касается понуждения к действиям сексуального характера, то их можно будет включить в перечень, если таким преступлениям присвоят категорию тяжких, добавила вице-спикер.

Вячеслав Володин поддержал желание депутатов доработать проект и попросил правительство к ним прислушаться.

«Ну сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Какой педофил?..» — риторически вопросил спикер.

Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) тоже обратилась к правительству: «А если девушка совершеннолетняя, преступление не заслуживает самого жесткого наказания и выселения этого гражданина из нашей страны? Перечень преступлений необходимо расширить». Господин Володин и эту идею одобрил, предложив представителям министерств, если они не согласны с таким подходом, прийти в Думу и публично огласить свою позицию.

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) поднял было другую тему: что делать с лицами, лишенными гражданства? «Весь вопрос в том, куда дальше девать этого человека. Он уже отказался от своего гражданства, и он становится лицом без гражданства. Он только не голосует, но пользуется всеми остальными социальными возможностями этого государства»,— подчеркнул коммунист. Но Вячеслав Володин тут же напомнил, что, как правило, при получении российского паспорта первое гражданство сохраняется. А если не сохранилось — значит, эти люди «должны думать и еще раз думать, что они потеряют приобретенное гражданство, если нарушат закон», резюмировал спикер.

В итоге за законопроект проголосовали 402 депутата, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова