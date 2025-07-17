Госдума расширила перечень оснований для лишения гражданства

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. Поправки добавили в текущий список оснований преступления по более 20 составам 14 статей Уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 24 закона «О гражданстве» был внесен на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Документ предлагал добавить в перечень совершение преступлений по восьми статьям УК, среди них — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), а также совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК). В таком виде документ приняли в первом чтении 8 июля, это расширило перечень оснований до 72 пунктов.

Ко второму чтению депутаты предложили добавить в законопроект еще девять составов по статьям УК, в их числе — убийство (ст. 105 УК), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда (ст. 205.2 УК), а также развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста (ч. 2-3 ст. 135 УК) и др.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что предлагаемые изменения сформируют «уровень защиты национальной безопасности в соответствии с современными вызовами и угрозами». Проект в том числе будет содействовать созданию правовой основы для профилактики «преступного умысла» на совершение указанных преступлений, заявляли депутаты.

Полина Мотызлевская