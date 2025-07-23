На Дону расследуют мошенничество при строительстве домов на 500 млн рублей

В Ростовской области полиция расследует уголовное дело в отношении трех местных жителей о мошенничестве со строительством индивидуальных жилых домов на общую сумму 500 млн. руб. В числе пострадавших оказались 135 жителей Ростовской, Воронежской областей и Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По данным следствия, трое подозреваемых из числа руководителей компании предлагали пострадавшим услуги по строительству недвижимости, вместо этого получали задатки и не исполняли обязательства.

«Как правило, вместо полноценного строения, которое фигуранты должны были возвести за два года, был залит лишь фундамент»,— отметили в ведомстве.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По ходатайству следователя на имущество злоумышленников и аффилированных с ними лиц наложен арест на сумму более 58 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается круг иных лиц, причастных к совершению преступлений, а также других граждан, пострадавших от действий аферистов.

Наталья Белоштейн