Минкульт отказался передавать Екатеринбургу усадьбу Харитоновых-Расторгуевых

Министерство культуры РФ отказалось передавать в собственность Екатеринбурга усадьбу Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком из-за потери доходов от арендных платежей. Об этом говорится в ответе министерства депутату городской думы Сергею Козлову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вместо прямой передачи Минкульт предложил администрации Екатеринбурга рассмотреть вариант обмена усадьбы на другие здания, находящиеся в муниципальной собственности.

Ранее мэрия Екатеринбурга предложила передать усадьбу Харитоновых-Расторгуевых в собственность города. Сейчас в ней располагаются городской дворец детского творчества и молодежи и управление Минкультуры РФ по УрФО. В администрации города отмечали, что арендная плата и содержание усадьбы обходятся бюджету в 44 млн руб. ежегодно.

Несмотря на отказ в передаче усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, достигнута договоренность о передаче в собственность Екатеринбурга усадьбы Давыдовых и усадьбы Ошуркова на улице Чапаева. Такое решение позволит городу самостоятельно заниматься реставрацией и содержанием этих объектов культурного наследия.

Напомним, что Минкульт уже отказывал в передаче усадьбы Харитонова-Расторгуевых в собственность Свердловской области в 2019 году. Усадьба является одним из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков и с 1937 года используется как Дворец пионеров, впоследствии — Дворец творчества детей и молодежи.

Полина Щуцкая