В Темрюкском районе обнаружили выбросы мелкой фракции мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мелкой фракции мазута. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 см нашли во время вечернего мониторинга берега 22 июля. Протяженность выбросов в районе поселка Волна достигает 1 км, в районе поселка Артющенко — около 3-4 км.

Мазут убирали вечером и возобновили работы сегодня утром. На берегу находятся более 90 специалистов МЧС России, администрации района и сельских поселений, муниципальной аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», волонтеры и 13 единиц техники.

Алина Зорина