Улицы в Екатеринбурге перекроют 10 августа ради марафона «Европа — Азия»

В Екатеринбурге 10 августа планируют ограничить движение на участках нескольких улиц в центральной и западной части города ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия», сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Международный марафон "Европа-Азия Фото: Международный марафон "Европа-Азия

С 00:01 9 августа до 19:00 10 августа ограничения будут действовать на улице Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.

10 августа на период с 6:00 до 9:00 движение будет закрыто на участках проспектах Ленина, улицах Карла Либкнехта, Николая Никонова, Царская, Толмачева.

В тот же день, с 6:00 до 13:00, движение для транспорта ограничат на участках улиц Бориса Ельцина, 8 Марта, на проспекте Ленина, на улицах Татищева, Пирогова, Мельникова, Репина, Металлургов и до трассы Екатеринбург — Пермь.

Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля движение транспорта было ограничено. В ночной литургии и почти четырехчасовом Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма приняли участие свыше 40 тыс. человек.

Ирина Пичурина