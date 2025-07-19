Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило, что российская армия ночью нанесла удар по украинским предприятиям, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников. По данным российского ведомства, все объекты были поражены.

Согласно сводке министерства, были задействованы БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого целью стала инфраструктура военного аэродрома, а также авиаремонтное предприятие, места подготовки к запуску дронов и пункты временной дислокации ВСУ в 132 районах.

Минобороны сообщало, что на этой неделе было нанесено пять высокоточных ударов по территории Украины. В начале июля российские военнослужащие ударили по украинской энергетической инфраструктуре.