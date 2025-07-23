В Ростовской области расходы на охрану труда компенсировали 268 работодателей

Работодатели Ростовской области могут до первого августа подать заявления на возмещение затрат по охране труда. В 2024 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма отделение СФР по Ростовской области направило 590,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, с начала 2025 года ведомство возместило расходы на охрану труда 268 работодателям. Право на возмещение имеют страхователи любой формы собственности.

«Размер выплат может составлять до 20% от суммы страховых взносов, начисленных за предыдущий год по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Компенсацию можно увеличить до 30%, если дополнительные средства направят на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста»,— приводятся в сообщении слова руководителя регионального отделения СФР Светланы Жинкиной.

В 2025 году наиболее популярными направлениями стали приобретение средств индивидуальной защиты, проведение периодических медицинских осмотров и санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. За компенсацией произведенных расходов необходимо обратиться не позднее 15 ноября.

Валентина Любашенко