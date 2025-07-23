Названы профессии с самыми высокими зарплатами на фрилансе

Средний доход фрилансеров в России составил в первом полугодии 42 тыс. руб. в месяц. Это на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в исследовании Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра, результаты которого приводит РБК.

Больше всего получают фрилансеры следующих профессий:

Веб-разработчик — 188, 9 тыс. руб. (+8% год к году); Программист — 185 тыс. руб. (+27%); Менеджер проектов — 143, 7 тыс. руб. (+18%); Монтажник — 133,4 тыс. руб. (+11%); Менеджер по маркетингу — 115, 2 тыс. руб. (+22%);

Меньше всего получают корректоры (41,1 тыс. руб.), преподаватели (34,3 тыс. руб.) и операторы call-центра (25,9 тыс. руб.).

По данным опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, в среднем россияне ожидают зарплату на уровне 146 тыс. руб. в месяц, медианное значение — 110 тыс. руб. За год показатель вырос на 16%. По данным Росстата за апрель 2025 года, фактическая среднемесячная зарплата достигла 97 375 руб. (+15,3% год к году). В первом квартале она составляла 92 305 руб.

О перспективах роста зарплат в России — в материале «Ъ FM» «Окладам обещают повышение».