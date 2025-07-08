Россияне хотят зарплаты в полтора раза выше реальных

Желаемый размер зарплаты у соискателей в России почти в полтора раза превышает реальные средние показатели. Об этом свидетельствуют данные опроса Финансового университета при правительстве РФ, с которыми ознакомились «Ведомости».

Средние ожидания граждан составляют 146 тыс. руб. в месяц, медианное значение — 110 тыс. руб. За год показатель вырос на 16%. При этом, по данным Росстата за апрель 2025 года, фактическая среднемесячная зарплата достигла лишь 97 375 руб. (рост на 15,3% год к году). В первом квартале она составляла 92 305 руб.

Соискатели без опыта работы рассчитывают на 92 тыс. руб. (медиана — 73 тыс. руб.), что на 7-8% выше уровня второго квартала 2024 года. По данным hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне — 75,5 тыс. руб., тогда как ожидания соискателей на этом портале — 75,8 тыс. руб.

Наиболее высокие запросы зафиксированы в Махачкале (213 тыс. руб.), Хабаровске (188 тыс. руб.), Москве (185 тыс. руб.), Иркутске (175 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (166 тыс. руб.). Исследование проводилось в городах-миллионниках с учетом уровня безработицы и промышленного развития, пояснили в Финансовом университете.

Как следует из результатов опроса российских предприятий, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, в России, возможно, скоро закончится «гонка зарплат».

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