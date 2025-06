Окладам обещают повышение

Работодателям придется повышать оклады сотрудникам. Экономика низких зарплат уходит, завил в интервью ТАСС генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Среди причин эксперт назвал сокращение населения и низкий уровень безработицы, который должен побудить бизнес бороться за своих сотрудников. При этом, по словам гендиректора ВЦИОМа, сейчас компании сопротивляются повышению окладов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Регулярную индексацию чаще проводят предприятия с высоким уровнем корпоративной культуры. Это помогает сохранять производительность труда, говорит исполнительный директор BelugaFarm Ирина Ковалинская: «Цены на все растут. Безусловно, мы это понимаем и как работодатели, и как потребители. На рынке труда сейчас непростая ситуация. У нас сложившийся коллектив, в том числе и на производстве в Астрахани. Это очень положительно в целом влияет на качество продукта. Поэтому нам, конечно, важно, чтобы люди хотели работать у нас.

Мы индексируем зарплаты примерно раз в один-два года. Последний раз повышали в прошлом году. Как правило, повышение распространяется и на оклады, и на премиальные части, то есть премии бывают годовыми, бывают квартальные поощрения по результатам периода. Мы всегда старались быть лояльными к коллективу, слышать их запросы, какие-то пожелания. Поэтому для нас это скорее не ситуация рынка, а норма внутри компании».

По прогнозу доцента Финансового университета Петра Щербаченко, в 2026 году достойной зарплатой в России будет считаться 120 тыс. руб., в Москве — 180 тыс. руб. Сфера IT традиционно считается одной из самых высокооплачиваемых. По данным профсоюза работников IT, медианная зарплата в отрасли составляет 250 тыс. руб. При этом интерн может получать порядка 70 тыс. руб., а ведущий специалист в статусе лида до 600 тыс. руб. Повышение зарплаты только за стаж здесь не приветствуется, говорит руководитель IT-академии IPWK Алексей Карпунин: «На рынке ощущается очень большой дефицит квалифицированных кадров. Мы сейчас говорим не только про IT, и инженеров, и квалифицированных рабочих, даже таксистов — всех не хватает. Будут ли при этом расти зарплаты? Однозначного ответа нет.

Я вижу диаметрально противоположные тренды. Мы видим надувание "пузырей", например, в IT-сфере. Это неизбежно приводит к тому, что в отрасль перетекает большое количество желающих без опыта, без квалификации, но с желанием получать сразу много. Случается перенасыщение, неизбежное уменьшение зарплат и сдувание этого "пузыря". Отчасти неизбежное повышение заработной платы обязано сопровождаться повышением эффективности, качества специалистов и производительности труда. Без этого нельзя. Просто так повышать зарплаты за то, что человек есть и сколько-то у тебя отработал, нельзя».

По данным исследования «Банки.ру», почти треть россиян считает, что для комфортной жизни им достаточно зарабатывать 100-200 тыс. руб. в месяц. Однако лишь 10% опрошенных имеет такой доход. При этом независимо от уровня зарплаты почти половина респондентов отмечает, что чувствовали бы себя счастливее при ее увеличении примерно вдвое.

Юлия Савина