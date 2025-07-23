Суд назначил дату приговора бывшим директорам завода «Тяжстанкогидропресс»

Приговор бывшим руководителям новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» Виктору Арановскому и Николаю Степакину будет оглашен 5 августа. Сегодня бывшие топ-менеджеры предприятия, настаивающие на своей невиновности, выступили с последним словом, после чего судья удалился в совещательную комнату для написания приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ООО «СМЦ “Стиллайн”», основной акционер завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин (слева) и Виктор Арановский, бывший генеральный директор ПАО "Тяжстанкогидропресс" (справа)

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Владелец ООО «СМЦ “Стиллайн”», основной акционер завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин (слева) и Виктор Арановский, бывший генеральный директор ПАО "Тяжстанкогидропресс" (справа)

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

По информации пресс-службы суда, ранее прокурор потребовал назначить Виктору Арановскому 10 лет лишения свободы и штраф в размере 3 млн руб., Николаю Степакину — 13 лет заключения и штраф в размере 4,5 млн руб. Оба, по мнению гособвинения, должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Адвокаты просят оправдать клиентов.

Виктор Арановский и Николай Степакин обвиняются в том, что в период с 2016-го по 2020 год путем мошенничества и растраты похитили имущество завода «Тяжстанкогидропресс» на сумму более 200 млн руб., а также легализовали доходы, добытые, по мнению следствия, преступным путем. Судебный процесс над бывшими топ-менеджерами завода стартовал осенью 2023 года.

Завод «Тяжстанкогидропресс» основан в 1943 году, являлся одним из крупных станкостроительных предприятий России, производящих металлорежущие станки и гидравлические прессы. Виктор Арановский возглавил предприятие в 2002 году, в 2016 году его сменил Николай Степакин. В последние годы завод столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и невозможностью обеспечивать кредиты перед банками. Весной 2021 года стало известно о массовых сокращениях работников предприятия. С октября 2021 года в ПАО «Тяжстанкогидропресс» введена процедура наблюдения.

Илья Николаев