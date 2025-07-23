В Новосибирске произошел сбой в работе мобильного интернета

Жители Новосибирска с утра жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Он не работает как минимум в Дзержинском и Калининском районах, пишет местный портал NGS.ru.

Жалобы поступают от большинства операторов связи. В пресс-службе «МегаФона» подтвердили, что могут быть наблюдаться перебои в работе интернета. Оператор уточнил, что трудности возникли «по независящим от него причинам».

Портал «Новая Сибирь» уточняет, что перебои с интернетом и связью на мобильных устройствах начались около 11 часов утра и усугубились в течение двух часов. В основном с неполадками столкнулись жители правого берега, а при въезде в Кировский район мобильный интернет все же работает.

В регионах России периодически ограничивают работу мобильного интернета на фоне атак БПЛА. Подобные меры задействовали, в частности, в Оренбурге, а также Самарской области и Удмуртии.