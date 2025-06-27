В Самарской области ограничена работа мобильного интернета
В Самарской области, как и в других регионах России, фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Глава региона подчеркнул, что ограничения носят временный характер.
«Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры»,— заявил господин Федорищев.
Как сообщалось ранее, утром 27 июня, в самарском аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 6:55 по 8:50 (MSK+1).
Также сегодня была предпринята попытка атаки беспилотниками на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет.