В Самарской области ограничена работа мобильного интернета

В Самарской области, как и в других регионах России, фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

«Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры»,— заявил господин Федорищев.

Как сообщалось ранее, утром 27 июня, в самарском аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 6:55 по 8:50 (MSK+1).

Также сегодня была предпринята попытка атаки беспилотниками на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет.

Алексей Алексеев