В Оренбурге ограничена скорость мобильного интернета

В Оренбурге введены ограничения на скорость мобильного интернета в районе Южного поселка, а также в восточной и центральной частях города. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мера направлена на безопасность населения и защиту объектов критической инфраструктуры. Ведомство пока не уточняет, когда ограничения будут сняты, но обещает сообщить об этом дополнительно.

Ограничения касаются только мобильного интернета. Проводной интернет, голосовая мобильная связь и Wi-Fi-точки доступа работают в обычном режиме. Власти просят жителей проявить терпение. Ранее аналогичные меры были приняты в Ульяновской области.

Георгий Портнов