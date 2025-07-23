Диалогу Белграда и Приштины избрали меру пресечения

Косово и Сербия вновь оказались на грани резкого повышения уровня конфронтации. После ареста косовскими властями заместителя главы департамента правительства Сербии по делам Косово Игора Поповича сербский МИД предупредил, что это «будет иметь очень тяжелые последствия для отношений между Белградом и Приштиной». А в качестве первого шага Сербия полностью прервала ведущийся под эгидой ЕС диалог с Косово о нормализации отношений. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marjan Vucetic / AP Фото: Marjan Vucetic / AP

Суд в Приштине в начале недели приговорил к месячному предварительному заключению замглавы департамента правительства Сербии по Косово Игора Поповича. Он обвиняется в «подогревании противоречий и нетерпимости в ходе публичного выступления».

В конце минувшей недели Игор Попович, выступая на митинге косовских сербов, назвал Армию освобождения Косово (АОК) «террористической организацией».

АОК была главной военно-политической силой косовских албанцев в ходе их борьбы с сербскими властями за независимость в конце 90-х годов прошлого века. Хотя сейчас Международный уголовный суд в Гааге расследует многочисленные преступления, совершенные бойцами АОК против сербов и других нацменьшинств, а также политических оппонентов, в Косово многие считают ее «героической организацией».

Игора Поповича арестовали на косовско-сербской границе, когда он по завершении митинга возвращался в Белград.

Глава косовского МВД Джеляль Свечля в тот же день заявил, что «Косово не потерпит оскорбления и осквернения своей истории, а тем более войны, которую вела АОК». По косовскому уголовному кодексу Игору Поповичу грозит до восьми лет тюрьмы.

На задержание высокопоставленного чиновника Белград отреагировал достаточно жестко. В правительственном департаменте по делам Косово его арест назвали «политическим решением с целью запретить сербам в Косово и свободу самовыражения, и саму жизнь». Глава департамента Петар Петкович срочно обратился к руководству ЕС, под эгидой которого ведется диалог о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, и потребовал его содействия в немедленном освобождении своего зама.

А поддерживаемая Белградом крупнейшая партия косовских сербов «Сербский список» сочла арест Игора Поповича «доказательством безответственного подхода международных представителей, которые позволяют (косовскому премьеру Альбину.— “Ъ”) Курти своеволие, авторитаризм и преследования сербов».

Еще жестче отреагировал сербский МИД. Его глава Марко Джурич предупредил, что арест косовскими властями представителя Сербии «угрожающе дестабилизирует ситуацию в регионе» и «будет иметь очень тяжелые последствия для отношений между Белградом и Приштиной».

Более того, глава МИДа объявил, что Сербия полностью прерывает ведущийся под эгидой ЕС диалог с Косово о нормализации отношений.

В том же ключе высказался и президент Сербии Александр Вучич. «Арест Игора Поповича демонстрирует, что Альбин Курти лишился рассудка и стремится спровоцировать инциденты и конфликты на Балканах,— заявил президент в интервью белградскому телевидению Pink и добавил:— Все это может иметь непредсказуемые последствия».

В ответ косовский премьер Альбин Курти назвал слова президента Сербии «угрозой безопасности в регионе». Он призвал граждан Косово избегать поездок через Сербию, поскольку там их, по его словам, «могут беспричинно арестовать».

Хотя сербско-косовский диалог в последние месяцы и так находится в полузамороженном состоянии, его полный разрыв из-за ареста в Косово высокопоставленного чиновника Сербии может привести к новому резкому обострению отношений между Белградом и Приштиной. К тому же, как говорят европейские дипломатические источники “Ъ”, в Брюсселе опасаются, что в таком обострении сейчас могут быть в известной мере заинтересованы и Приштина, и Белград.

В Косово уже почти полгода не могут сформировать правительство после прошедших еще в феврале парламентских выборов, в чем многие обвиняют нынешнего премьера Курти и его партию «Самоопределение». В Сербии же студенты и оппозиция усиливают давление на президента Александра Вучича, проводя массовые протесты и требуя досрочных выборов. Новый виток конфронтации между Белградом и Приштиной неизбежно отодвинет на задний план нарастающее недовольство властями и в Косово, и в Сербии.