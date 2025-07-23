На Кубани водитель КамАЗа предстанет перед судом за гибель четырех человек

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, где водитель КамАЗа при повороте налево столкнулся с Daewoo Nexia, в результате чего погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, вечером 11 сентября 2024 года водитель КамАЗа с прицепом ехал по участку дороги «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская». На регулируемом перекрестке, поворачивая налево на трассу «Краснодар — Ейск», он нарушил правила движения и не уступил дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 44-летняя водитель легковушки, пассажир и ее 12-летняя дочь. 13-летнюю дочь водителя Daewoo Nexia доставили в больницу, однако той же ночью она скончалась.

34-летний водитель грузового автомобиля обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина