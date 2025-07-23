CNN показал архивные фото Трампа в компании Эпштейна

Телеканал CNN опубликовал ранее не известные фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн. Последнего обвинили в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с изображением скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и Дональда Трампа на автобусной остановке в Лондоне

Фото: Thomas Krych / AP Плакат с изображением скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и Дональда Трампа на автобусной остановке в Лондоне

Фото: Thomas Krych / AP

Среди материалов есть фото со свадьбы господина Трампа и актрисы Марлы Мейплс в 1993 году. На снимках присутствует и Джеффри Эпштейн. Информация о приглашении финансиста на мероприятие ранее не была широко распространена.

Также в опубликованных архивах показаны кадры с шоу бренда Victoria's Secret в 1999 году. На видео господа Трамп и Эпштейн разговаривают, и смеются. CNN подчеркивает, что финансист неоднократно появлялся на светских мероприятиях с участием Дональда Трампа в 1980-х и 1990-х годах.

Сам Дональд Трамп отказался комментировать публикацию. Они назвал материалы фейком и прервал телефонный разговор с представителями телеканала. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чунг заявил, что безобидные видеокадры и фотографии вырваны из контекста «широкомасштабных мероприятий».

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям торговле несовершеннолетними. Самой младшей из жертв было 14 лет. Следствие установило его причастность к привлечению и эксплуатации десятков девушек в период с 2002 по 2005 год. Через месяц после ареста Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп отправил Эпштейну на его 50-летие письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной и поздравительной надписью. Президент США подал иск против медиамагната Руперта Мердока, которому принадлежит издание, и обвинил его в распространении ложной информации.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна раскололо республиканцев».