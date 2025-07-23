Наемницу ВСУ из США заочно приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд ДНР признал виновной в наемничестве гражданку США Дженнифер Энн Мюлли. Ее заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

В сообщении надзорного ведомства указывается, что фигурантка вступила в Интернациональный легион ВСУ в 2022 году. Она прошла военную подготовку и была обеспечена необходимой экипировкой. Наемница участвовала в боях против российских военнослужащих вплоть до 2025 года. За это время ей заплатили свыше 1,5 млн руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в мае 2025 года, что ведомство завершило расследование 127 уголовных дел против наемников ВСУ. 97 фигурантам из 26 стран вынесли приговоры. В марте сообщалось, что по состоянию на 2025 году в рядах ВСУ служат более 2 тыс. наемников.

Никита Черненко