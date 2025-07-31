«Дефицит социальных объектов — главная проблема жилищного строительства на Дону»

В Ростовской области не хватает школ, детсадов и поликлиник. Это последствие точечной застройки, которая велась в регионе в последние десятилетия. Проблему власти решают за счет перехода к принципам комплексного развития территории в отношении всех проектов жилищного строительства. Об этом, а также о том, что меняется на рынке недвижимости Дона после закрытия льготных ипотечных программ, рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

— Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли после истечения срока действия льготных ипотечных программ?

— Сократились объемы строительства. За пять месяцев 2025 года в Ростовской области построено 942,6 тыс. кв. м жилья, что составляет 89,1% к аналогичному периоду прошлого года. Всего строится более 4 млн кв. м жилья. План по объему жилищного строительства в 2025 году, установленный федеральным проектом «Жилье», составляет 2750 тыс. кв. м.

На Дону, как и по России в целом, спрос на жилье с использованием ипотеки снижается. По данным Центрального банка России, за четыре месяца 2025 года в регионе выдано 5755 ипотечных кредитов на сумму 23 млрд руб.

Вместе с тем продолжается реализация федеральных программ господдержки — семейная ипотека и льготная ипотека для ИT-специалистов.

С 1 апреля 2025 года программа «Семейная ипотека» действует по обновленным правилам — в некоторых городах льготные кредиты можно использовать для приобретения жилья в МКД на вторичном рынке. В перечень включено 15 городов Ростовской области: Белая Калитва, Волгодонск, Гуков, Донецк, Зверев, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.

Кроме того, действуют и региональные меры господдержки, направленные на повышение доступности ипотечных кредитов. Их реализацией занимается ГБУ РО «Агентство жилищных программ». Это субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам, льготное ипотечное кредитование (программа «Дисконт»), субсидирование оплаты части процентных ставок для снижения их до 1% годовых по жилкредитам для выпускников-отличников — врачей, фельдшеров и учителей, субсидии для оплаты части стоимости жилья, для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка, земельные сертификаты многодетным семьям взамен земельных участков.

Ежегодно такие меры региональной поддержки оказываются 1 тыс. граждан, объем областного финансирования составляет более 1 млрд руб. в год.

В апреле 2025 года в Ростовской области зафиксировано рекордное снижение количества выданных ипотечных кредитов — на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировавшее 30 крупнейших ипотечных рынков страны. Согласно статистике, на Дону в апреле 2024 года было выдано 3,03 тыс. ипотечных кредитов, а в этом году в апреле — 1,84 тыс. ипотечных кредитов (–39,3%). Донской регион занял 9-е место по количеству выданных жилищных кредитов, расположившись между Татарстаном (8-е место, 2,1 тыс. кредитов, –46%) и Челябинской областью (10-е место, 1,72 тыс. кредитов, –45,9%)

— Какие еще проблемы, связанные с жилищным строительством, стоят в регионе наиболее остро?

— Проблемы на рынке жилищного строительства в основном вызваны общеэкономическими условиями — ростом цен на жилье, снижением покупательской способности граждан.

Проблемным вопросом является дефицит на Дону социальных объектов. Для сокращения дефицита и предотвращения его появления при строительстве новых жилищных комплексов в Ростовской области идет переход к принципам комплексного развития территории в отношении всех проектов жилищного строительства.

— В каких городах школ, детсадов и поликлиник не хватает больше всего? Сколько соцобъектов и где планируется построить в регионе в ближайшее время?

— Наиболее остро потребность в социальной инфраструктуре наблюдается в Ростове-на-Дону, так как именно здесь сосредоточен наибольший объем жилищного строительства.

С начала 2025 года в нашем регионе реализуются мероприятия по строительству и реконструкции 27 объектов, из них шесть введены в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года, завершение 18 запланировано до конца 2025 года.

По итогам 2024 года завершены и введены в эксплуатацию 22 социальных объекта, в том числе четыре детсада на 480 мест и четыре школы на 2240 мест. Кроме того, построили спортивный объект, объект здравоохранения и два объекта культуры.

В прошлом году было также завершено строительство детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Это позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам на новом современном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на Дону построили и ввели в эксплуатацию 22 соцобъекта, включая 4 детсада и 4 школы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В 2024 году на Дону построили и ввели в эксплуатацию 22 соцобъекта, включая 4 детсада и 4 школы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

— Как много на Дону долгостроев?

— В единый реестр проблемных объектов включен дом в Новочеркасске. Права 39 участников долевого строительства объекта восстановят, завершив его строительство. Средства на это из областного бюджета выделили ППК «Фонд развития территорий» в 2021–2022 годах. Вопрос обеспечения прав граждан — участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, находится на постоянном контроле правительства Ростовской области.

— В России растут объемы устаревающего жилья. Сколько аварийных домов в Ростовской области планируется расселить в 2025 году?

— В Ростовской области признаны аварийными и не расселены 854 многоквартирных дома. В 2025 году планируется расселить 199 домов, из них 70 частично.

— На Дону с 2020 года многодетным семьям предоставляются Земельные сертификаты. Сколько семей воспользовались такой возможностью?

— Сертификат — это альтернативная мера господдержки многодетных семей вместо предоставления им в собственность бесплатно земельных участков.

С 2020 по 2023 годы земельный сертификат получали только многодетные семьи, состоящие на учете на получение земельных участков в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. С 2024 года — в Новочеркасске.

С июня 2024 года мера поддержки распространяется на многодетные семьи, состоящие на учете на получение земельных участков во всех муниципальных образованиях Ростовской области.

Направить средства земельного сертификата можно на приобретение жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья, строительство индивидуального жилого дома, погашение жилищного кредита (займа), внесение паевого взноса в жилищный кооператив.

В 2025 году размер сертификата составляет 583 тыс. руб. Всего с 2020 года с помощью сертификатов жилищные условия улучшили 3935 многодетных семей, в том числе в 2025 году 350 семей.

Беседовала Тат Гаспарян