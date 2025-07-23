В Россию стало приезжать больше работников из стран дальнего зарубежья

По итогам первого полугодия в России зафиксирован рост числа работников из стран дальнего зарубежья. Об этом говорится в докладе Банка России, на который обратили внимание «Ведомости».

Больше всего в первом полугодии приехало работников из следующих стран дальнего зарубежья:

Китай (21 тыс. человек, +37,8% год к году); Индия (10,2 тыс. человек, +85,7%); Вьетнам (5,1 тыс. человек +19%); Турция (2,3 тыс. человек, –20,1%); Бангладеш (1,4 тыс. человек, +644,5%).

Кроме того, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. Нанимать мигрантов из Африки также планирует производитель кабельной продукции из Орловской области.

По данным Минтруда, в 2024 году Россия привлекла 47 тыс. квалифицированных иностранных рабочих для промышленных предприятий. Это на 16% больше изначальной квоты в 40,5 тыс. человек. Основные страны—поставщики кадров — Китай, Турция, Индия и Сербия.

Подробнее о росте числа зарубежных специалистов в России — в материале «Ъ FM» «Иностранцы занимают рабочие места».