В Россию стало приезжать больше работников из стран дальнего зарубежья
По итогам первого полугодия в России зафиксирован рост числа работников из стран дальнего зарубежья. Об этом говорится в докладе Банка России, на который обратили внимание «Ведомости».
Больше всего в первом полугодии приехало работников из следующих стран дальнего зарубежья:
- Китай (21 тыс. человек, +37,8% год к году);
- Индия (10,2 тыс. человек, +85,7%);
- Вьетнам (5,1 тыс. человек +19%);
- Турция (2,3 тыс. человек, –20,1%);
- Бангладеш (1,4 тыс. человек, +644,5%).
Кроме того, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. Нанимать мигрантов из Африки также планирует производитель кабельной продукции из Орловской области.
По данным Минтруда, в 2024 году Россия привлекла 47 тыс. квалифицированных иностранных рабочих для промышленных предприятий. Это на 16% больше изначальной квоты в 40,5 тыс. человек. Основные страны—поставщики кадров — Китай, Турция, Индия и Сербия.
Подробнее о росте числа зарубежных специалистов в России — в материале «Ъ FM» «Иностранцы занимают рабочие места».