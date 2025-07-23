На трассе из Анапы в Новороссийск образовалась пробка 8,6 км
Утром 23 июля в Краснодарском крае на дорогах к Черному морю фиксируются пробки. По данным «Яндекс Карт», затор протяженностью до 8,6 км образовался со стороны Анапы в Новороссийск.
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
В Горячем Ключе пробка достигла почти 4 км. На автомагистрали М-4 «Дон» затор в сторону Черного моря растянулся с 1387-го по 1390-й км.
Между Дагомысом и Сочи образовался затор длиной 4,8 км. В обратном направлении пробка достигла 2,6 км.