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На трассе из Анапы в Новороссийск образовалась пробка 8,6 км

Утром 23 июля в Краснодарском крае на дорогах к Черному морю фиксируются пробки. По данным «Яндекс Карт», затор протяженностью до 8,6 км образовался со стороны Анапы в Новороссийск.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Горячем Ключе пробка достигла почти 4 км. На автомагистрали М-4 «Дон» затор в сторону Черного моря растянулся с 1387-го по 1390-й км.

Между Дагомысом и Сочи образовался затор длиной 4,8 км. В обратном направлении пробка достигла 2,6 км.

Алина Зорина

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