На трассе из Анапы в Новороссийск образовалась пробка 8,6 км

Утром 23 июля в Краснодарском крае на дорогах к Черному морю фиксируются пробки. По данным «Яндекс Карт», затор протяженностью до 8,6 км образовался со стороны Анапы в Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Горячем Ключе пробка достигла почти 4 км. На автомагистрали М-4 «Дон» затор в сторону Черного моря растянулся с 1387-го по 1390-й км.

Между Дагомысом и Сочи образовался затор длиной 4,8 км. В обратном направлении пробка достигла 2,6 км.

Алина Зорина