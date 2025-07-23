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На трассе из Анапы в сторону Новороссийска образовалась пробка длиной 8,6 км

Утром 23 июля на территории Краснодарского края в разных районах фиксируются пробки в сторону Черного моря. Согласно Яндекс Картам, из Анапы в сторону Новороссийска пробка достигает 8,6 км.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В это же время затор в Горячем Ключе достиг почти 4 км. Пробка в сторону Черного моря образовалась на трассе М-4 «Дон», начиная от 1387 км до 1390 км.

Из Дагомыса в Сочи затор достигает 4,8 км. В обратном направлении пробка растянулась на 2,6 км.

Алина Зорина

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