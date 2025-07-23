Урал увеличил поставки изумрудов в Индию на 76%

С начала года в страны Азии ввезено более 460 кг изумрудов, демантоидов, нефрита и сувенирной продукции из уральских камней. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, поставки изумрудов в Индию выросли на 76% год к году. В Китае наибольшим спросом пользуется нефрит. За полгода в КНР экспортировано 300 кг этого минерала.

С прошлого года импортировать уральские камни начал Таиланд. С начала 2025-го он закупил у России демантоиды (разновидность граната с бриллиантовым блеском) на сумму более 200 млн руб.

О импорте алмазов в Индию — в материале «Ъ» «Индия не гранит».