Индия не гранит

По итогам июня Индия, крупнейший огранщик алмазов, сократила закупку камней на 23% в каратах и на 4,33% в долларах в годовом сравнении. Экспорт уже обработанных камней, бриллиантов, также упал почти на четверть в натуральном выражении и на 15% — в денежном. Сокращение оборота камней происходит из-за снижения цен на бриллианты всех размеров. Ситуация в отрасли усугубляется обострением торговых войн и ослаблением китайской экономики. Впрочем, некоторые эксперты рассчитывают на начало восстановления рынка осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), общий объем экспорта бриллиантов в июне составил $2,84 млрд — на 23,5% меньше, чем годом ранее. В каратах снижение составило 14,9% — до 11,07 млн. Импорт Индией алмазов также сократился: в июне страна ввезла 76 млн карат необработанных камней на сумму $960 млн. Это на 23% меньше в натуральном выражении, чем годом ранее, и на 4,33% меньше в денежном.

В месячном сравнении объем экспорта бриллиантов в июне сократился на 7,7% в каратах и на 21,9% в долларах: в мае Индия экспортировала 11,9 млн карат бриллиантов на сумму $949,7 млн.

Импорт же алмазов сократился к маю на 19,8% в каратах и на 10,5% в долларах (с 91,2 млн карат на общую сумму $1,06 млрд).

Примечательно также, что объем закупки алмазов индийскими огранщиками — на страну приходится около 90% мирового объема огранки алмазов — в июне упал до февральского уровня. Меньше алмазов страна импортировала только в январе.

Спад импорта алмазов и экспорта бриллиантов объясняется снижением цен на бриллианты (см. “Ъ” от 1 июля). Индекс средних цен на бриллианты продавцов RapNet Diamond Index (RAPI) в июне впервые с января сократился по всем видам камней, следует из данных агентства Rapaport. Индекс на бриллианты весом 0,3 карата за месяц снизился на 1,7%, до 1,17; 0,5 карата — на 2,3%, до 1,67; 1 карат — на 0,3%, до 4,58; 3 карата — на 0,8%, до 18,04. При этом в феврале и марте индекс RAPI на все указанные категории бриллиантов рос. В начале июля, впрочем, по данным Kept, индекс на алмазы стабилизировался и в первую неделю месяца даже показал рост на 0,25.

Опрошенные эксперты разошлись в оценках перспектив восстановления в отрасли. Вышедшая индийская статистика вновь подтвердила слабое состояние отрасли и неопределенность в отношении тарифной политики США.

За последние 30 дней наблюдается снижение индексов цен на алмазы и бриллианты примерно на 0,6%, рассказывает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Ситуация на рынках все еще остается довольно хрупкой и признаков улучшения пока не видно, констатирует он. «Стоки сырых алмазов у индусов были ориентированы на восстановление спроса на бриллианты,— поясняет исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков.— А восстановление спроса буксует, и мощный приток на рынке дешевых бриллиантов из синтетических алмазов — одна из главных тому причин».

30,37 миллиона карат необработанных алмазов экспортировала Россия в 2024 году — на 6,3% меньше, чем в 2023-м

Тарифные войны президента США Дональда Трампа все проблемы, естественно, только усиливают, добавляет господин Збойков, а «новая идеология китайцев, ориентированная на скромность, также не способствует восстановлению рынка бриллиантов».

При этом третий месяц подряд наблюдается рост средней цены (на 13% год к году, до $133 за карат), что свидетельствует о нехватке алмазов отдельных категорий, указывает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «Чистый импорт в каратах по итогам первого полугодия 2025 года снизился менее значительно — на 6% в годовом сравнении,— отмечает эксперт.— По итогам аналогичного периода чистый экспорт бриллиантовой продукции в каратах упал на 7% год к году. Отрицательная динамика экспорта выглядит ожидаемой: многие оптовые покупатели, располагающие запасами, поставили закупки на паузу, опасаясь ретроспективного начисления пошлин». Сезонное оживление спроса на алмазном рынке ожидается осенью, отмечает эксперт. В АЛРОСА не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Трифонова