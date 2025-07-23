Более 150 млн руб. потратили на снос недостроенного БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге

«Брусника» потратила на демонтаж недостроенного бизнес центра «Карнеол» в центре Екатеринбурга более 150 млн руб. Как рассказали в компании, площадка под застройку на углу улиц Гоголя-Энгельса стала самой дорогой в истории Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, девелопер выкупил 19-этажный недострой в 2023 году за 978 млн руб. и приступила к сносу. Сейчас демонтаж близится к завершению — заканчивается разбор второго подземного этажа.

Строительство «Карнеола» началось в 2009 году. Площадь застройки составила 2,5 тыс. кв. м, а площадь участка под ним 3,5 тыс. кв. м. Работы были остановлены в 2016 году по причине банкротства компании-застройщика ЗАО «Карнеол».

На месте «Карнеола» построят здание из двух башен высотой 80 и 90 м, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом. Первые этажи займут коммерческие помещения – ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса. Проект планируют презентовать в начале осени.

Мария Игнатова