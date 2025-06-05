«Брусника» показала, что построит на месте снесенного «Карнеола» в Екатеринбурге

Девелоперская компания «Брусника» представила проект жилого здания, которое планируется построить на месте снесенного бизнес-центра «Карнеол» на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге.

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«На месте “Карнеола” мы построим здание, состоящее из двух башен высотой 75 и 90 м, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера. Первые этажи займут коммерческие помещения, включая ресторан, салон косметологии, цветочный магазин и студию пилатеса. По данным компании, подробная информация о проекте будет представлена в конце июля.

Ранее «Брусника» получила положительное заключение экспертизы по проектной документации на строительство жилого дома на месте снесенного БЦ «Карнеол» (ул. Энгельса, 8) в Екатеринбурге. Согласно заключению экспертизы, застройщиком выступает связанная с «Брусникой» компания «Гетеборг. Екатеринбург. Специализированный застройщик»/

Напомним, что «Брусника» выкупила недостроенный БЦ «Карнеол» почти за 1 млрд руб. у банка «Открытие» и приступила к его сносу в декабре 2023 года. «Карнеол» был спроектирован в 2004 году, но строительство объекта было заморожено из-за экономического кризиса 2008-2009 годов.

Полина Щуцкая