В Госдуме попросили Минцифры создать сеть точек Wi-Fi по всей стране

Депутаты Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили Минцифры разработать федеральную программу по созданию точек публичного Wi-Fi на случай отключения мобильного интернета. Письмо направлено главе ведомства Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы считают, что это станет «цифровой страховкой» для граждан и бизнеса. Массовые отключения мобильной связи в регионах вредят экономике и лишают жителей доступа к важным сервисам, пояснили депутаты. По их задумке, точки доступа к Wi-Fi должны появиться как в больших городах, так и в селах. Предлагается разместить их в МФЦ, больницах и на вокзалах.

Перебои с мобильным интернетом стали фиксировать в последние недели в некоторых российских регионах. Местные чиновники объясняли эту меру противодействием атакам беспилотников. Власти некоторых регионов начали запускать специальные точки с бесплатным вайфаем. В частности, они уже появились в Самарской и Псковской областях.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Россияне потеряли связь».