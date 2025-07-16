Публичные точки Wi-Fi появились в Самарской области из-за отключений интернета

Бесплатные точки Wi-Fi развернули в Самарской области из-за временных ограничений в работе мобильного интернета. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Всего на карте указано более 550 публичных точек доступа к интернету в области, большая часть из которых — в Самаре.

Власти советуют гражданам соблюдать правила безопасности при пользовании открытыми сетями без пароля: отключить автоматическое подключение устройства к Wi-Fi, а также не входить в личные аккаунты через публичную сеть и использовать VPN для зашифрованного соединения между устройством и интернетом.