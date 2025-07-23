В Ставропольском крае на ремонт 14 многоэтажек выделили 57 млн рублей

В Ставропольском крае на капитальный ремонт 14 многоквартирных домов выделили более 57,7 млн руб. Для реконструкции выбрали Георгиевский и Минераловодский округи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта ОИ МКД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подрядчику нужно восстановить 15 конструктивных элементов жилых зданий. Ремонт предусматривает замену шести крыш, переустройство одной плоской кровли в скатную, а также ремонт фундамента и модернизацию восьми инженерных сетей.

Мария Хоперская