В Краснодарском крае предотвратили теракт на НПЗ
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили террористический акт на предприятии нефтепереработки, который готовил гражданин одной из стран ЦАР по заданию международной террористической организации. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственный отдел управления возбудил и расследует уголовное дело в отношении задержанного по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и участии в деятельности террористической организации.
«УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином другой страны по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона»,— говорится в официальном сообщении ведомства.