Министр спорта Кубани опроверг сообщения о пропаже фигуристок в Сочи

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко опроверг сообщения о пропаже двух фигуристок в Сочи, назвав их фейковыми. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее федерация фигурного катания Сочи сообщила об исчезновении спортсменок Аллы Поповой и Ирины Максимовой в ночь на 22 июля. По данным федерации, девушки должны были вернуться домой с тренировки 21 июля около 19:00 мск, однако этого не произошло. Организация обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске, но позднее удалила сообщение со своего официального сайта.

«Неизвестные разместили запись на сайте. Мы связались с федерацией, а также с региональным учреждением, у них данной информации нет»,— заявил Серафим Тимченко.

Алина Зорина