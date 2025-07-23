В Новороссийске устранили аварию, оставившую без света 8 тысяч человек

Аварийно-восстановительные работы на подстанции «Кирилловская» в Новороссийске завершены, электроснабжение потребителей восстанавливается. Об этом сообщил вечером накануне исполняющий обязанности заместителя главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сбой на объекте, произошедший в понедельник, вывел из строя десять отходящих кабельных линий. Под отключение частично попали Приморский, Новороссийский и Восточный районы, без электроснабжения остались порядка 11 тыс. жителей, включая социальные и промышленные объекты.

По информации городских властей, утром 22 июля электроснабжение было частично восстановлено — запитаны около 3 тыс. потребителей, в том числе детский сад №24 и две насосные станции.

«Работы завершены. Производится включение кабельных линий с подстанции "Кирилловская" и дальнейшее включение трансформаторных подстанций», — сообщил господин Бегляров в Telegram.

Вячеслав Рыжков