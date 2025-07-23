Журналистам Baza оформили задержания за дачу взяток

Только поздно ночью, во втором часу 23 июля, сотрудники Следственного комитета оформили задержания главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и журналиста Татьяны Лукьяновой. Следственные действия начались с ними накануне утром. Тогда были проведены обыски в квартирах фигурантов и в редакции издания, изъяты телефоны, компьютеры и документы.

По версии СКР, журналисты канала платили деньги за информацию полицейским как минимум трех регионов. Последним следствие инкриминировало ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В итоге журналисты были задержаны в качестве подозреваемых в даче полицейским взяток (ст.291 УК). О каких суммах идет речь, пока не известно.

Адвоката фигурантов не доступны для комментариев. Свою вину они категорически отрицают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza».

Николай Сергеев