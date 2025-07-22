Главный редактор Telegram-канала Baza стал фигурантом дела о даче взятки

Правоохранители задержали главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его заподозрили в даче взятки, написала пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. Вместе с главредом задержан еще один сотрудник канала.

В ведомстве отметили, что фигурантов доставили для допроса к следователю. Также правоохранители изъяли документы и электронные устройства, имеющие «существенное значение для расследования».

Адвокат главного редактора Алексей Михальчик сообщил, что с главой Telegram-канала нет связи уже почти 10 часов. Следователь заявил, что господина Трифонова «нет в здании», рассказал защитник.

Сегодня в московской редакции Baza прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Всего на допрос доставили пять сотрудников Telegram-канала, двух из них ранее отпустили. Также были задержаны сотрудники территориальных подразделений ОВД.

Никита Черненко