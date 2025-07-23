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«Почта России» планирует слияние филиалов сибирских регионов

«Почта России» объединит ряд своих филиалов в Сибири. Об этом сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О предстоящей реорганизации стало известно в ходе заседания парламентского комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. О состоянии дел с «Почтой России» депутатам рассказал новый руководитель красноярского филиала Иван Крупянко.

По словам господина Зайцева, будут объединены филиалы «Почты России» Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской и Иркутской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Центр филиала будет располагаться в Красноярске.

Валерий Лавский

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