«Почта России» планирует слияние филиалов сибирских регионов

«Почта России» объединит ряд своих филиалов в Сибири. Об этом сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О предстоящей реорганизации стало известно в ходе заседания парламентского комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. О состоянии дел с «Почтой России» депутатам рассказал новый руководитель красноярского филиала Иван Крупянко.

По словам господина Зайцева, будут объединены филиалы «Почты России» Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской и Иркутской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Центр филиала будет располагаться в Красноярске.

Валерий Лавский