В Нижегородской области отбита атака БПЛА на промышленные объекты

В Нижегородской области в ходе ночной атаки беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные объекты, заявил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, воздушный налет удалось отразить. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он в Telegram.

В Росавиации сообщили, что введенные ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту Стригино сняты.

В предыдущий раз регион подвергся атаке 20 июля: тогда было сбито пять дронов, также обошлось без жертв и последствий на земле. В течение сегодняшней ночи, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 33 БПЛА над шестью российскими регионами.