Жителя Ноябрьска будут судить за тушение Вечного огня

В суд в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) передали уголовное дело местного жителя, который обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично), передает СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что 29 декабря 2024 года пьяный обвиняемый на Площади Победы публично осквернил памятник погибшим воинам во время Великой Отечественной войны — потушил Вечный огонь. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в апреле в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) неизвестный сжег пластиковый предмет на Вечном огне, из-за чего конструкция пришла в негодность. Власти города занялись ее восстановлением.

Ирина Пичурина